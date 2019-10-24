المرور تعلن حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن رفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.



وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، وتتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة؛ لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق؛ ولرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.



وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية، تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات، الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.