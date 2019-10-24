مرور القاهرة يضبط 12 سيارة "مهملة"

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عدة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في كل واقعة على حدة.