براءة شقيق المطرب محمد فؤاد فى واقعة النصب

قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود، ببراءة شقيق الفنان محمد فؤاد، وإلغاء حبسه 3 سنوات من تهمة النصب، بانقضاء الدعوى للتصالح مع إحدى الشركات.



وصدر القرار بعضوية المستشارين عبدالرحيم الخطاري، ومحمد رضا، وأمير الوكيل وسكرتارية محمد علي.



وكانت قد قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة إنتاج وشقيق المطرب محمد فؤاد 3 سنوات، بتهمة النصب على إحدى الشركات.



وأمرت النيابة العامة بإحالة منتج فني، وشقيق المطرب محمد فؤاد، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح؛ بتهمة النصب على صاحب إحدى الشركات، لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من شركة المجني عليه، بزعم تسليم ألبوم غنائي من أداء شقيقه المطرب محمد فؤاد.



وتعود أحداث الواقعة، عندما تعاقد المتهم "وجدى. ف" مع إحدى الشركات، بصفته صاحب الشركة المنتجة، على بيع حقوق الألبوم الرقمية لها، وتمت المماطلة من جانبه في تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى؛ بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018؛ مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء؛ للحفاظ على حقوقها القانونية.