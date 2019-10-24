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حوادث

دفن عامل نظافة لقى مصرعه بسبب الأمطار فى الإسكندرية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع عامل نظافة بعد اصطدامه بأتوبيس نقل عام، أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها؛ لمعرفة سبب الوفاة وحجز سائق أتوبيس النقل العام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السيارة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم أمام العقار رقم 43 شارع مسجد سيدي بشر، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ.

والمعاينة والفحص، تبين وجود جثة المدعو إبراهيم عبيد عبيد مسعود، 43 سنة، عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، مقيم عزبة حجاج بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود إصابات بكسور بمختلف أنحاء الجسم، وعظام الجمجمة ونزيف من الأنف، تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى شرق المدينة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث عن أنه أثناء قيام المجني عليه بكسح مياه الأمطار بالشارع المشار إليه صدمه أتوبيس نقل عام رقم س ون 1657 خط 513، "سيدي بشر – محطة مصر"، قيادة "إ. م. ع"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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