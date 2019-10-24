بورصة دبى تربح 21. 0% بمستهل التعاملات

استهل المؤشر العام لسوق دبى المالية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع بلغت نسبته 0.21% رابحًا 5.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.03 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاع العقارات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم، 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 103.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1308 صفقات لـ29 سهمًا، وارتفعت 13 سهمًا، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.



وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.91%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.63%.