الجبير: الضغط على إيران السبيل الوحيد للمفاوضات

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، إن استمرار سياسة الضغط الأقصى على إيران هو السبيل الوحيد لجلبها إلى طاولة المفاوضات.



وتصاعدت حدة التوترات بين السعودية وإيران بعد هجمات 14 سبتمبر الماضي، التي تورطت فيه إيران بهجومها على المنشآت النفطية السعودية.



من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه عقب الهجمات التي شنتها إيران على منشأتى "أرامكو" السعوديتين الشهر الماضي، قبلت الدول الأوروبية بالضغط على إيران لإجبارها على التفاوض.



وأكد بومبيو، خلال كلمة ألقاها في معهد "هيريتيج" الثلاثاء، إن أمريكا ستواصل سياسة الضغط الأقصى، لأن "العالم تيقن أن النظام الإيراني لا يفهم إلا لغة القوة".



وشدد على أنه "عقب الهجمات التي شنتها إيران على منشأتى النفط السعوديتين، توصلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أخيرًا إلى أن إيران يجب أن تقبل بالمفاوضات".