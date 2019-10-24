الإسكان: جار توصيل الصرف لـ 18 منطقة ريفية بدمياط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3يوم، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف م3يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه.



وحول تفاصيل تلك المشروعات، قالت الوزارة في بيان صادر عنها قبل قليل، جارٍ إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3يوم للخزان، برأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102153 ألف م3يوم "المرحلة الثانية"، بطاقة 52 ألف م3يوم، لخدمة 300 ألف نسمة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي والصناعي بمدينة دمياط للأثاث (الحل الدائم)، بتكلفة 481 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3يوم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي برأس البر، بتكلفة 220 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3يوم.



وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ توصيل خدمة الصرف الصحى لـ18 منطقة ريفية، لخدمة 153 ألف نسمة، بما نسبته 16 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، بخلاف 45 منطقة ريفية مخدومة بها 540 ألف نسمة، بما نسبته 58 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وبذلك ترتفع نسبة سكان المناطق الريفية المتمتعين بخدمات الصرف الصحى إلى 74 %.