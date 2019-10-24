السيسى يدعو بوتين ورؤساء دول إفريقيا لحضور منتدى أسوان للسلام والتنمية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلاً من الرئيس الروسس بوتين ورؤساء الدول الإفريقية، للمشاركة في إطلاق النسخة الأولى من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" في أعماله، والإسهام فى مناقشاته بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية.



وأعلن الرئيس السيسي، خلال الجلسة العامة لمنتدى "روسيا- إفريقيا"، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية، عن عن اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" يومي 11 و12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان جوهرة النيل، والتي تعبر بحق عن الهوية الإفريقية لمصر.



وأضاف الرئيس السيسي: "سنعمل على أن يوفر المنتدى منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعي القرار والخبراء من جميع دول القارة الإفريقية وخارجها تعني بالسلام والتنمية المستدامة، من أجل وضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتنفيذها في السياق الإفريقي".