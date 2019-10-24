بعد قليل.. وضع حجر الأساس لتطوير "ضعاف العقل" بمصر الجديدة

تضع وزارة التضامن الاجتماعى، بعد قليل، حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة ضعاف العقل بمصر القديمة، على أحدث الطرز المعمارية ووفق أكواد الإعاقة.



ويهدف التطوير إلى إقامة مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى للفتيات من ذوى الإعاقة الذهنية بقيمة إجمالية تقدر بـ 84 مليون جنيه، وزيادة السعة الاستيعابية من 60 إلى 120 سريرا، وإعادة توزيع المبانى وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام أكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية، وعكس روح الإبداع والتميز بتطوير شامل لجميع الخدمات.



كما ستشهد الوزيرة افتتاح معرضا لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة الذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابن وابنة من المعاقين ذهنيا فى استعراضات وأغاني وطنية.