نيكي يسجل أعلى مستوى في عام بدعم من أسهم التكنولوجيا

صعد المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عام، الخميس، حيث عاود المستثمرون شراء الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات التي تراجعت في الآونة الأخيرة بفعل تفاؤل بشأن تحسن أرباح الشركات.



وارتفع المؤشر نيكي 0.55% إلى 22750.60 نقطة عند الإغلاق وصعد في وقت سابق من الجلسة إلى 22780.99 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 18 أكتوبرعام 2018. وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 13% منذ بداية العام.



وصعدت الأسهم لرابع جلسة تداول، حيث تحول المستثمرون الذين باعوا أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية في الآونة الأخيرة لاقتناص الصفقات بعد توقعات بمبيعات أفضل من المتوقع لخدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة ميكروسوفت.



كما دعم الين الذي انخفض قليلا أسعار أسهم شركات التصدير اليابانية الكبيرة.



وتصدر قطاع التكنولوجيا والمعلومات قائمة القطاعات الرابحة؛ حيث ارتفع 0.25%. وزاد سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات صناعة الرقائق 2.18% بينما ارتفع سهم كيوسيرا كورب لصناعة الأجهزة الإلكترونية 1.13%.



وقفز سهم إيساي للصناعات الدوائية 15.3% وكان الأعلى ارتفاعا بالنسبة المئوية على المؤشر يعقبه سهم ياماتو هولدنجز لتسليم الطرود الذي زاد 4.06% ثم سهم هينو موتوز الذي سجل زيادة 3.75%.



وصعدت أسهم إيساي على نحو سريع منذ اتفقت مع شريكتها الأمريكية بيوجين الثلاثاء الماضي، على إحياء خطط لطلب موافقة أمريكية على عقار لعلاج مرض ألزهايمر.



وسجل سهم توراي اندستريز أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر، حيث تراجع 4.35% يعقبه سهم مجموعة سوفت بنك الذي نزل 2.94% ثم سهم طوكيو فودوسان هولدنجز للتطوير العقاري الذي تراجع 2.59%.



وسجل سهم سوفت بنك أدنى مستوى منذ 30 ينايركانون الثاني 2019، الخميس، بفعل استمرار مخاوف بشأن احتمال ضعف أوضاعه الشركة المالية بسبب إنقاذ مالي لشركة وي ورك لتوفير المساحات الإدارية.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% إلى 1643.74 نقطة.



وبلغ حجم التداول في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو 1.2 مليار سهم مقارنة بـ1.24 مليار سهم في المتوسط على مدى الـ30 يوما الفائتة.