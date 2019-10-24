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عالم

الجمهوريون يقتحمون جلسة استماع لعزل "ترامب"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اقتحمت مجموعة من المشرعين الجمهوريين، اليوم الخميس، قاعة مخصصة لجلسة استماع لشاهدة من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، ضمن عملية يقودها الديمقراطيون في التحقيق الساعي لجمع الأدلة لعزل ترامب من منصبه.

وأعاق الجمهوريون جلسة الاستماع المخصصة لشهادة لاورا كوبر، المسئولة بوزارة الدفاع الأمريكية، والتي تتابع قضايا متعلقة بأوكرانيا وروسيا.

وكتب عضو الكونجرس الجمهوري، مات جايتس، الذي قاد خطوة الاقتحام، على "تويتر"، أن تحقيق العزل "تشوبه مقابلات سرية، وتسريبات مختارة، وفعاليات مصطنعة غريبة لنصوص (مكالمات) لم تحدث أبدًا، وأكاذيب حول اتصال مع مخبر مُسرّب لمعلومات".

وأفادت تقارير بأن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، وهو شخصية معروفة بقيادة مجريات تحقيقات العزل، قد غادر قاعة الاستماع للشهادة، ومعه كوبر، مؤجلاً الجلسة لأجل غير مسمى.

وصرح عضو الكونجرس الديمقراطي تيد ليوي، للصحفيين، بأن أولئك الجمهوريين "قد انتهكوا قواعد مجلس النواب من خلال محاولتهم إعاقة عمل لجان لا ينتمون إليها".

يأتي هذا الحادث بعد يوم من شهادة أدلى بها القائم بأعمال السفير الأمريكي في أوكرانيا، ويليام تايلور، خلف أبواب مغلقة بالكونجرس، قال فيها إن ترامب قد ربط تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بتعهد تقدمه كييف لإجراء تحقيق حول جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح المتقدم بين مرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة العام المقبل.

ونشر "ترامب" تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها إنه لا يعرف تايلور، وأنه "لا توجد ضغوط خدمة مقابل خدمة".

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، "ديمقراطية" قد أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي، عن بدء تحقيق لعزل ترامب، بعد ظهور شكوى قدمها مخبر سري، حول اتصالات أجراها ترامب مع أوكرانيا.

ويسعى هذا المخبر السري والديمقراطيون لإجراءات العزل، معتقدين أن ترامب قد انتهك صلاحياته وأساء استغلالها من خلال السعي للحصول على مساعدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، لدعم حملة إعادة انتخاب ترامب.

ونفى ترامب أي تصرف خاطئ، ودعا الجمهوريين لبذل مزيد من الجهود لتحدي تحقيقات العزل.

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