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حوادث

السيطرة على حريق نشب بمصنع فى البدرشين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
جريدة الدستور
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بمصنع بمنطقة البدرشين، حيث دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء؛ لمنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

كان قد ورد بلاغ لضباط الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق في مصنع بمنطقة البدرشين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ومنع تمددها للعقارات المجاورة.

وبالفحص المبدئي من قبل المعمل الجنائي، تبين أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي، وجارٍ حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.

وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ لكشف ملابسات الواقعة، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.

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