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مصر

مدبولى يناقش تنفيذ مستشفى 500 500 للأورام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير التعليم العالى، لمناقشة مخطط تنفيذ مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ لعلاج الأورام.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التعليم العالى مراحل التنفيذ المقترحة لهذا المشروع الضخم، الذى سوف يسهم فى توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع الجمهورية، مشددًا على أن تتم مراعاة تنفيذ المشروع على مراحل، من أجل الإسراع فى توفير خدمات العلاج اللازم لشريحة كبيرة من المرضى، على أن يتم استكمال باقى مراحل المشروع تباعًا، وفقًا لما يتوافر من موارد مالية. 

وأضاف وزير التعليم العالى، أن المشروع يعتمد فى الجزء الأكبر من تمويله على أموال المتبرعين، موجهًا الشكر لكل الأفراد والجهات التى تقوم بالتبرع من أجل إتمام هذا المشروع الوطنى الكبير.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠، لتضاف إلى الصروح الطبية القائمة لعلاج السرطان، مشددًا على المساندة الكاملة من جانب الحكومة للجهود الجارية لبدء إنشاء المستشفى، وفقًا لمراحل التنفيذ التى سيتم الاتفاق عليها.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع نظام إدارة فعال لتشغيل المستشفى بعد إنشائه، لأن نظام الإدارة المحترف والفعال هو الذى سيضمن استدامة جودة الخدمات الطبية التى تقدمها.

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