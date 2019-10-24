السيسى: مبادرة "إسكات البنادق" على رأس أجندة أولويات القادة الأفارقة

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مبادرة "إسكات البنادق" ستكون على رأس أجندة أولويات القادة الأفارقة، العام المقبل.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الإفريقية، أن هناك تفاعلًا مع الأطراف الدولية والإقليمية في ظل مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في شئون الدول.



وشدد الرئيس السيسي، على السعي الجاد للتعاون مع روسيا في إطار الشراكة بين الدول الإفريقية وروسيا في مختلف المجالات.