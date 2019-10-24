صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، بدعم من ارتفاع محدود لبعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 05. 0%، بما يعادل 6.4 نقطة ليسجل مستوى 14132 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 15. 0%، بما يعادل 8. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 529.5 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 31.3 مليون جنيه، بتداول نحو 10 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 1.08 ألف صفقة بيع وشراء على إجمالي أسهم السوق المتداولة.