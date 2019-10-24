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عالم

أبرز الشخصيات التى مثلت مصر فى الأمم المتحدة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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تحتفل وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيوم الأمم المتحدة الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، وذلك من خلال حملة تطلقها بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.

وعبر صفحتها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر، أشارت وزارة الخارجية إلى أبرز الشخصيات التي مثلت مصر في الأمم المتحدة، والتي جاء في مقدمتها كل من:

- الدكتور بطرس بطرس غالي: الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من يناير 1992 حتى ديسمبر 1996.

- الدكتور نبيل العربي: عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 إلى 2001، ومفوض لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بجنيف للفترة 1999-2001، كما انتخب قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006.

- السفير ماجد عبدالفتاح: شغل منصب وكيل الأمين العام ومستشاره الخاص لشئون إفريقيا للفترة 2012-2017.

- السفيرة ميرفت التلاوي: وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا خلال الفترة 2001-2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب.

- السفيرة نائلة جبر: عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ عام 2009.

تهدف الحملة إلى التعريف بدور مصر في الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على إنجازات مصر في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

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