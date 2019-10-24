ضبط عاطلين متهمين بسرقة شقق سكنية بالأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة الأزبكية.



تلقى ضباط المباحث بقسم شرطة الأزبكية، بلاغًا يفيد تمكن الأهالي من إلقاء القبض على عاطلين متلبسين بسرقة لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، تم سرقتها من الشقق موضع البلاغ، وبتفتيشهما عثر على مواد مخدرة، واقتادتهم رجال المباحث إلى القسم.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ لكشف ملابسات الواقعة وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وتشكيل لجنة لفحص المضبوطات.