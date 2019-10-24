اليوم.. "ناتو" يجتمع بسبب التوغل التركى فى سوريا

يبدأ وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الخميس، اجتماعًا، يستمر على مدار يومين، للإعداد لقمة الحلف المقررة في ديسمبر. ومن المرجح أن يهيمن التوغل التركي الأخير في الأراضي السورية على جدول أعمال الاجتماع.



وأثار التوغل التركي إدانات حادة من جانب الكثير من دول الحلف، وسط مخاوف من أن يقوض هذا التوغل الاستقرار الإقليمي، ويضيع المكاسب الذي تم تحقيقها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.



ومن المرجح أن يُطلع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم، نظراءه من دول الحلف على أحدث التطورات بشأن العملية، كما تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب- كارنباور، الكشف عن المزيد من التفاصيل حول مقترحها لنشر قوات دولية لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.



كان أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قد صرح أمس، بأنه "من المبكر جدًا" القول ما إذا كان الاتفاق التركي الروسي الأخير بشأن مناطق شمال شرقي سوريا مفيدًا لإحلال السلام في المنطقة.



إلا أنه رحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي كان تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بين تركيا والولايات المتحدة، باعتباره قادًا إلى خفض كبير في أعمال العنف، كون هذا "شيئًا يمكن البناء عليه في إطار سعينا للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا".



وخلال محادثات بروكسل، من المقرر أن يبحث الوزراء أيضا كيفية مواجهة الحلف للحروب الهجينة "التقليدية وغير التقليدية معًا"، بما في ذلك أمن اتصالات الجيل الخامس، والتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز قدرات الاستجابة السريعة، والتطورات في أفغانستان.