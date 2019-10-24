الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

اليوم.. "ناتو" يجتمع بسبب التوغل التركى فى سوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يبدأ وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الخميس، اجتماعًا، يستمر على مدار يومين، للإعداد لقمة الحلف المقررة في ديسمبر. ومن المرجح أن يهيمن التوغل التركي الأخير في الأراضي السورية على جدول أعمال الاجتماع.

وأثار التوغل التركي إدانات حادة من جانب الكثير من دول الحلف، وسط مخاوف من أن يقوض هذا التوغل الاستقرار الإقليمي، ويضيع المكاسب الذي تم تحقيقها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومن المرجح أن يُطلع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم، نظراءه من دول الحلف على أحدث التطورات بشأن العملية، كما تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب- كارنباور، الكشف عن المزيد من التفاصيل حول مقترحها لنشر قوات دولية لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

كان أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قد صرح أمس، بأنه "من المبكر جدًا" القول ما إذا كان الاتفاق التركي الروسي الأخير بشأن مناطق شمال شرقي سوريا مفيدًا لإحلال السلام في المنطقة.

إلا أنه رحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي كان تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بين تركيا والولايات المتحدة، باعتباره قادًا إلى خفض كبير في أعمال العنف، كون هذا "شيئًا يمكن البناء عليه في إطار سعينا للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا".

وخلال محادثات بروكسل، من المقرر أن يبحث الوزراء أيضا كيفية مواجهة الحلف للحروب الهجينة "التقليدية وغير التقليدية معًا"، بما في ذلك أمن اتصالات الجيل الخامس، والتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز قدرات الاستجابة السريعة، والتطورات في أفغانستان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

دعوى مستعجلة لغلق مكتب BBC بالقاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وفاتها صعقًا بالكهرباء.. والد الطفلة "مروة" يكشف تفاصيل الحادث

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار.. والقاهرة 25 درجة

منذ يوم

أول تعليق من رئيس الزمالك على قرار تأجيل الدورى

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

سماع إطلاق نار جنوب شرق العاصمة الإثيوبية

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

السيسى وبوتين والقادة الأفارقة يلتقطون صورًا تذكارية فى سوتشى

أيام زمان

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

نجم الساعة

حكايات صلاح السعدني على مقاهي القاهرة.. «هنا ولد المثقف الكبير»

الصحة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

الرئيس نيوز

من الأحق صلاح أم فتحي؟.. خناقة "شارة الكابتن" مستمرة.. والصقر يتدخل

السيسي: خطتنا لإسكات البنادق بحلول 2020 ستكون على رأس أولولياتنا العام المقبل

التخطيط: 27% من المصريات يمتلكن حساباً بنكياً

السيسي: المواجهة الشاملة تظل الطريق الأمثل للقضاء على الإرهاب

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

افتتاح فصول للتدريب الغنائي والعزفي لذوي الإعاقة بجامعة حلوان

ننشر آلية فحص مستندات المتقدمين بوظائف التعليم

ننشر مواعيد امتحان مسابقة "الإمام الأكبر" بالشرقية الأزهرية

جامعة القاهرة تطلق مسابقة "فنون 3".. الأحد

إسلام سياسي

"علي جمعة" يشارك في ندوات صوفية بإندونيسيا وجولات دينية حول العالم

المقاول الهارب محمد علي يعترف بعلاقته المشبوهة مع أيمن نور

"الطرق الصوفية" تحتفل بالليلة الختامية لمولد الدسوقي اليوم

الأزهر يستخدم منصاته الإلكترونية لمواجهة التطرف والإرهاب


زيت وسكر

تعرف على أسعار الدواجن اليوم

الاسماك

أسعار الأسماك بالسوق المحلى اليوم جملة وتجزئة

تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم

أسعار الخضار بسوق الجملة اليوم ومتوسط سعر التجزئة

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "النظارة السوداء" باحتفالية إحسان عبدالقدوس

"عبدالدايم" تشهد احتفال المواهب الذهبية بالجمهورية

"154 طريقة لقول أفتقدك".. كتاب جديد لشيرين سامى عن دار الكرمة

"معا ضد الإرهاب" أمسية بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك