الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

شلل مروري بالقاهرة والجيزة خلال ساعات الذروة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
شهدت شوارع القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة، خلال ساعات الذروة بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسى للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤا في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو؛ بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران، بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسي؛ بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية، وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة، بدءًا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعي من قرية سنديون حتى قلما؛ بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر، ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وفاتها صعقًا بالكهرباء.. والد الطفلة "مروة" يكشف تفاصيل الحادث

منذ يوم

أول تعليق من رئيس الزمالك على قرار تأجيل الدورى

منذ حوالي 10 ساعة

دعوى مستعجلة لغلق مكتب BBC بالقاهرة

منذ يوم

كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار (صورة)

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

سماع إطلاق نار جنوب شرق العاصمة الإثيوبية

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

السيسى وبوتين والقادة الأفارقة يلتقطون صورًا تذكارية فى سوتشى

أيام زمان

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

نجم الساعة

حكايات صلاح السعدني على مقاهي القاهرة.. «هنا ولد المثقف الكبير»

الصحة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

الرئيس نيوز

من الأحق صلاح أم فتحي؟.. خناقة "شارة الكابتن" مستمرة.. والصقر يتدخل

السيسي: خطتنا لإسكات البنادق بحلول 2020 ستكون على رأس أولولياتنا العام المقبل

التخطيط: 27% من المصريات يمتلكن حساباً بنكياً

السيسي: المواجهة الشاملة تظل الطريق الأمثل للقضاء على الإرهاب

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

افتتاح فصول للتدريب الغنائي والعزفي لذوي الإعاقة بجامعة حلوان

ننشر آلية فحص مستندات المتقدمين بوظائف التعليم

ننشر مواعيد امتحان مسابقة "الإمام الأكبر" بالشرقية الأزهرية

جامعة القاهرة تطلق مسابقة "فنون 3".. الأحد

إسلام سياسي

"علي جمعة" يشارك في ندوات صوفية بإندونيسيا وجولات دينية حول العالم

المقاول الهارب محمد علي يعترف بعلاقته المشبوهة مع أيمن نور

"الطرق الصوفية" تحتفل بالليلة الختامية لمولد الدسوقي اليوم

الأزهر يستخدم منصاته الإلكترونية لمواجهة التطرف والإرهاب


زيت وسكر

تعرف على أسعار الدواجن اليوم

الاسماك

أسعار الأسماك بالسوق المحلى اليوم جملة وتجزئة

تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم

أسعار الخضار بسوق الجملة اليوم ومتوسط سعر التجزئة

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "النظارة السوداء" باحتفالية إحسان عبدالقدوس

"عبدالدايم" تشهد احتفال المواهب الذهبية بالجمهورية

"154 طريقة لقول أفتقدك".. كتاب جديد لشيرين سامى عن دار الكرمة

"معا ضد الإرهاب" أمسية بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك