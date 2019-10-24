ضبط 3 كيلو بانجو و8 قطع سلاح في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 8 أشخاص، بحوزتهم أسلحة نارية، وكميات متعددة من المواد المخدرة.



وتلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة إخطارًا، يفيد بالقبض على 8 متهمين وبحوزتهم، 5 سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3.900 كيلو جرام، و200 جرام حشيش، فضًلا عن 3 أسلحة بيضاء.



وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالهم.



يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع؛ لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.