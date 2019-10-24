اليوم.. الاستئناف على إخلاء سبيل المتهمين بنشر أخبار كاذبة

تنظر محكمة جنايات القاهرة استئناف نيابة أمن الدولة اليوم، على قرار إخلاء سبيل كل من وليد شوقي وأيمن عبد المعطي، وسيد البنا، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور في تنفيذ أغراضها.



ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إليهما نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.