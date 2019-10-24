إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

أصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن الشاب يونس مؤيد أبو سعدة، من بلدة علار شمال طولكرم، أصيب برصاص الاحتلال في الموقع المذكور ونقل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.



يذكر أن سبعة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية.