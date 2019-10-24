المهندسون العسكريون ينقذون جسر المحسمة بالإسماعيلية من الإنهيار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ومواجهة الأزمات، نجحت عناصر المهندسين العسكريين بالجيش الثاني الميداني في إنقاذ جسر المحسمة، بمدينة الإسماعيلية من الانهيار، ويفصل الجسر بين مياه الصرف ومياه الشرب، مما كان سيؤدى إلى اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب ووقوع كارثة صحية بالمدينة.



وتوجهت على الفور، عناصر المهندسين العسكريين بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الري إلى مكان الجسر، وقامت بدفع عدد من المعدات الميكانيكية والمهندسين والفنيين؛ للسيطرة عليه وترميم الجسر بإجمالي 250 مترًا مكعبًا من المواد الخرسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر؛ لحين انتهاء أعمال الصيانة النهائية له.



وقدم أبناء محافظة الإسماعيلية الشكر للقوات المسلحة ومساهمتها الفعالة في استعادة كفاءة الجسر في سرعة وإتقان، مؤكدين أن القوات المسلحة تقف دائما بجوار الشعب أثناء الأزمات.