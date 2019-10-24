انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية

انخفض سعر اليورو إلى متوسط 17.94 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.79 جنيه للشراء 20.91 جنيه للبيع.



كما تضمنت أسعار العملات الأجنبية سعر الفرنك السويسرى الذى سجل 16.30 للشراء و16.41 للبيع فى بداية تعاملات اليوم، وبلغ متوسط سعر 100 ين يابانى،14.86 جنيه للشراء و14.96 جنيه للبيع.

