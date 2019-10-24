الفيفا: روسيا تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو- في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حسبما ذكر وكالات محلية روسية إن روسيا حصلت على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخها التي تستضيف تلك البطولة.



وكانت روسيا قد استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2018، للمرة الأولى في تاريخها، واستضاف مبارياتها الدولية 12 ملعبًا منتشرا في 11 مدينة روسية:- "سان بطرسبورج - كالينينجراد - فولجوجراد - قازان، وسمارا - سارانسك - سوتشي - يكاترينبرج - نيجني نوفجورود - مدينة روستوف الدون، إضافة للعاصمة موسكو.



يشار الي ان "كرة قدم شاطئية" هي لعبة تشبه كرة القدم ولكن الفرق هو أن هذه اللعبة تلعب في الرمال في الشمس ويلعبون اللاعبين بها من دون أحذية.