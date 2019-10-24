"إهانة القضاء" و"أحداث قسم شرطة العرب" أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات المحاكم بالقاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات المهمة أبرزها الحكم على الزيات وآخرين بقضية إهانة القضاء، ومحاكمة مرشد الإرهابية وآخرين بأحداث قسم شرطة العرب.





محاكمة مرشد الإرهابية وآخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"



محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التى وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".



وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.





محاكمة حمادة السيد و43 آخرين في "اعتناق أفكار داعش"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة حمادة السيد، مدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق أفكار داعش".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة في جماة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.





الحكم على الزيات وآخرين في قضية إهانة القضاء



تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار حمادة شكري، الحكم في معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية "إهانة القضاء".



وتأتي معارضة المتهمين على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا.



وتضم المعارضة كل من المحامي منتصر الزيات وحمدي الفخراني، ومحمد منيب، وعبدالحليم قنديل "خرج بعفو رئاسي"، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة لمحمد العمدة.



كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013 المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.