في اليوم العالمي للأمم المتحدة.. أبرز أمثلة تواجد مصر بالمنظمة

تحتفل وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، وذلك من خلال حملة تطلقها بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والانجليزية.



وعبر صفحتها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر، أشارت وزارة الخارجية إلى أمثلة من التواجد المصري في أجهزة وبرامج الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة التابعة لها، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مجلس منظمة الطيران المدني، مجلس منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".



وتهدف الحملة إلى التعريف بدور مصر في الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على إنجازات مصر في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.