تراجع الدولار قرشين صباح اليوم

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم تراجعا ملحوظا منخفضا قرشين عن أمس، حيث سجل السعر 16.13 جنيه للبيع، 16.23 جنيه للشراء، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي.



وسجل السعر في بنك مصر 16.14 جنيه للشراء،16.24 جنيه للبيع، وسجل 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع ببنك القاهرة، وسجل 16.12 جنيه للشراء،16.22 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي.



وتراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية.