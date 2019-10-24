الرادار يضبط 1305 مخالفة خلال 24 ساعة

يواصل ضباط الإدارة العامة للمرور شن الحملات الأمنية المكبرة لملاحقة السائقين المخالفين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها بالطرق السريعة خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 1305 مخالفات خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق السريعة كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من وقوع حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



وأكد الإدارة العامة للمرور على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.