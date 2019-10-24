الصين تفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2021

فازت الصين بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي ستقام بنظامها الجديد بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى.



وذكر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) - في ختام اجتماعه الذي عقد في شنجهاي بالصين اليوم الخميس- أن البطولة سيتم تنظيمها خلال الفترة من 17 يونيو حتى 4 يوليو 2021، ومن المقرر -وفقا للتقسيم المقترح للأندية المشاركة في البطولة بشكلها الجديد- أن تشارك 3 فرق من قارة أفريقيا.