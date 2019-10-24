الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على مواصلة الحوار رغم الخلافات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك-يون، اليوم الخميس، على مواصلة الحوار بين حكومتيهما على الرغم من الخلافات المتأججة في زمن الحرب والتي أدت إلى اشتعال خلاف تجاري متبادل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن اجتماع رئيسي الوزراء في العاصمة طوكيو كان محط الأنظار بحثًا عن بوادر انفراجة في العلاقات الثنائية المتوترة.

وسلم "لي"، الذي كان يزور اليابان لحضور حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو، "آبي" رسالة خطية من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، لكنه لم يكشف عن فحواها للصحفيين.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن آبي أكد لـ "لي" أن طوكيو تعتبر سول "جارًا مهمًا" وتعتقد بأن الدولتين يجب ألا يسمحا بتدهور علاقاتهما، لكن يجب على كوريا الجنوبية أولًا "الوفاء بوعودها" لتهيئة الأجواء للعودة إلى علاقات صحية بين البلدين.

وشدد آبي لنظيره الكوري الجنوبي على أهمية التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة "حليفهما المشترك" لمعالجة القضايا المحيطة بكوريا الشمالية.

كما تبادلا أهمية الحفاظ على التبادلات بين الشعبين وسط العلاقات المتوترة.

يذكر أنه مع تراجع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن زيارة لي- الذي عاش في اليابان لعدة سنوات كمراسل إخباري ويتحدث اللغة اليابانية- تعتبر فرصة للتوافق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

دعوى مستعجلة لغلق مكتب BBC بالقاهرة

منذ يوم

أول تعليق من رئيس الزمالك على قرار تأجيل الدورى

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

منذ حوالي 13 ساعة

محيى إسماعيل: لست مغرورًا.. و"فيلم القذافى" بعد 6 أشهر

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

سماع إطلاق نار جنوب شرق العاصمة الإثيوبية

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

أمر ملكي بإقالة وزير الخارجية السعودى

أيام زمان

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

نجم الساعة

حكايات صلاح السعدني على مقاهي القاهرة.. «هنا ولد المثقف الكبير»

الصحة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

الرئيس نيوز

مرتضى: ليس الأهلي والزمالك.. الدولة هي من انتصرت في أزمة الدوري

روسيا وإثيوبيا توقعان اتفاقاً ضخماً للاستخدام السلمي للطاقة النووية

ناكرة للجميل.. تفاصيل خناقة ساويرس وليليان

كلمة السيسى بمنتدى «أفريقيا-روسيا» ولقاءاته فى سوتشى يتصدران صحف القاهرة

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

اليوم.. تعطيل الدراسة بمدرسة النيل فرع دمياط

السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي الأول للابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية

جامعة أسوان تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا

الخشت: الفن من أهم آليات تطوير العقل المصري

إسلام سياسي

الأزهر يستخدم منصاته الإلكترونية لمواجهة التطرف والإرهاب

هل تستغل أمريكا العراق لحل أزمة سجناء داعش بسوريا؟

النازيون الأوربيون يسيرون على نهج القاعدة وداعش

المقاول الأجير يعترف بالتواصل مع الإرهابية ويجوب الصحف العالمية للعودة مجددًا


زيت وسكر

أسعار الحديد بنهاية 23-10-2019

“قوى عاملة بورسعيد” تعلن عن فرص عمل جديدة

جرام الذهب عيار 21 يسجل 676 جنيهًا في ختام اليوم

ما هي أعراض التهاب أعصاب الوجه؟

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "النظارة السوداء" باحتفالية إحسان عبدالقدوس

"عبدالدايم" تشهد احتفال المواهب الذهبية بالجمهورية

"154 طريقة لقول أفتقدك".. كتاب جديد لشيرين سامى عن دار الكرمة

"معا ضد الإرهاب" أمسية بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك