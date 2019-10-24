"تحديات ندرة المياه" في جلسة بـ"أسبوع القاهرة"

تحت شعار "الإستجابة لندرة المياه" يختتم أسبوع القاهرة للمياه 2019، أعماله اليوم الخميس، بتنفيذ العديد من المؤتمرات والجلسات واللقاءات والمنتديات والاجتماعات، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والري، سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.



وتستهل وزارة الموارد المائية والري يومها الختامي بعقد جلسة عامة تحت شعار "استخدام موارد المياه غير التقليدية في ظل الندرة المائية"، والتى تأتي لتأكيد أهمية المضي قدمًا في تعزيز آليات الإستفادة من موارد المياه غير التقليدية في ظل الندرة المائية، وعدم قدرة إمدادات المياه الطبيعية على تلبية الطلب المتزايد على المياه لمختلف القطاعات في العديد من الدول في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي أضحت معه الحاجة ماسة إلى موارد المياه غير التقليدية، وفي مقدمتها إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتحلية المياه.



كما تبحث دراسة التأثيرات البيئية والصحية والطاقة المستخدمة وغيرها من التأثيرات بعناية أثناء تحديد هذه الموارد، والتحديات التي تواجه تنفيذ ذلك، علاوة على توظيف الاستثمارات والمراقبة الجيدة وبناء القدرات الإدارية وتخفيف الآثار السلبية الناتجة، إلى جانب التأكيد على ضرورة الربط بين التوجه الجاد نحو الخيارات غير التقليدية، وعملية إدارة الطلب على المياه، كما أنه لابد من دعم الإدارة المتكاملة للمياه بالمناطق الحضرية.