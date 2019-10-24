"المياه المالحة بين التخفيف والتحلية" فى أسبوع القاهرة

تنظم وزارة الموارد المائية والري، ضمن فعاليات اليوم الختامي لأسبوع القاهرة الثاني للمياه، اليوم الخميس، جلستها الفنية "المياه المالحة بين التخفيف والتحلية"، حيث تتناول هذه الجلسة كافة القضايا المتعلقة بالمياه الجوفية المالحة وتحلية المياه ومعالجة المياه العادمة.



تستهل الجلسة أعمالها بتقديم عرض "التخفيف السريع للمياه المالحة باستخدام النانو nano-sized zeolite"، فيما يشمل العرض التقديمي الثاني" دراسة حالة لإزالة الحديد والمنجنيز من المياه الجوفية لوادي قنا باستخدام Synthetic Zeolite منخفض التكلفة.



كما تتضمن الجلسة مناقشة تطبيق Pervaporation Technique “"في تحلية المياه المالحة كتقنيات جديدة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة وأكثر كفاءة من التقنيات الحالية. ينما يلقي العرض الرابع الضوء على "محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية غير التقليدية" (DWWTP) كبديل للمجتمعات الصغيرة في فلسطين وإعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض المنزلية والزراعية.