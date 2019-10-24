ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" بـ60.96 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، إلى نحو أكثر من 1.5%، وذلك بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية في حين تدعمت الأسعار أيضا باحتمال تعميق تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مع زيادة استهلاك مصافي التكرير 429 ألف برميل يوميا وانخفاض واردات النفط. كان المحللون يتوقعون زيادة 2.2 مليون برميل.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت عند 60.96 دولار للبرميل، بزيادة 1 دولار عن التعاملات السابقة، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى 55.61 دولار للبرميل.



كانت أسعار النفط انخفضت في وقت سابق من الجلسة بفعل بيانات من معهد البترول الأمريكي تظهر ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من توقعات المحللين، إذ زادت وفقا لتلك الأرقام 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل.

