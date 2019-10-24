"100 مليون صحة" تنصح بالتعرض للشمس بعد الشروق للحفاظ على صحة الجلد

أعلنت مبادرة "١٠٠ مليون صحة" عن عدد من النصائح اليومية للحفاظ على صحة المواطنين من خلال تجديد نشاطهم.



وأوضحت المبادرة أن التعرض للشمس الصبح مبكرًا تحديدًا بعد الشروق بساعتين وآخر النهار قبل الغروب بساعتين من العادات الصحية المفيدة لصحة الجسم.



وأوضحت أن تلك العادة ستمد الجسم بفيتامين "د" والذى يساعد على تجديد خلايا الجلد ويحافظ على صحة العظام، وزيادة الشعور بالسعادة والايجابية.



كما شددت على أهمية حصول الجسم على كفايته من النوم ضمن روتين حياتك اليومية، حيث أن النوم مهم جدًا لصحتك البدنية والنفسية.



وتابعت: "ثبَّت مواعيد صحيانك وخلي نهارك كله نشاط وحيوية محذرة من تناول المنبهات ومنها القهوة والشاي، وعدم التفكير فى أى أفكار مزعجة قد تجعل النوم متقلب"