اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين في أحداث قسم شرطة العرب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم الخميس إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد في أغسطس 2013، "أحداث قسم شرطة العرب".



كانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.



وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة، وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.