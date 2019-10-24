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حوادث

اليوم.. محاكمة 44 متهمًا فى "خلية سيناء"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:24 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الخميس، محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء".

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين في الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات (القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء)، وفى خارج مصر، ارتكبوا عدة جرائم.

ووجه قرار الإحالة إلى المحاكمة اتهامات إلى المتهمين الأول والثالث ومن الـ13 حتى الـ17 والـ39 بالاتفاق على ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون الأول والـ13، والـ14 على قتل أمين الشرطة "محمد سامى غازي" واتفق المتهمان الثالث والـ39 على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون الـ15 حتى الـ17 على قتل أمين الشرطة السابق "إبراهيم قطب أبو حامد"، والإعلامي "إسلام البحيري"، وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.

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