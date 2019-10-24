فى اليوم العالمى له.. معلومات عن مرض شلل الأطفال

تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، اليوم 24 أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي لشلل الأطفال، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "يوم واحد – تركيز واحد: إنهاء شلل الأطفال"، ووفقًا للمنظمة ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المرض:



- شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن.

- ينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز.

- يصيب المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى.

- تؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، ويلاقي ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

- تشير التقديرات إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 1988، من نحو 000 350 حالة سُجّلت في ذلك العام إلى 33 حالة أبلغ عنها في عام 2018، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة ما يُبذل من جهود على الصعيد العالمي من أجل استئصال المرض.

- في معظم البلدان أتاحت الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال المجال لزيادة القدرة على التصدي لأمراض معدية أخرى من خلال بناء نُظم فعالة في مجالي الترصد والتمنيع.