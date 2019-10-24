عرض فيلم "النظارة السوداء" باحتفالية إحسان عبدالقدوس

في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم٬ فيلم "النظارة السوداء"، من إخراج حسام الدين مصطفى٬ وبطولة نادية لطفي٬ وأحمد مظهر٬ وأحمد رمزي، والفيلم من إنتاج 1963 عن قصة لرحسان عبد القدوس٬ سيناريو وحوار محمد كامل عبدالسلام، لوسيان لامبير.



تدور أحداث الفيلم حول "مادي" التي تعيش حياة بوهيمية مستهترة، تعيش بلا هدف في الحياة، وبسبب ثراءها يجتمع الشباب حولها، إلي أن تقابل المهندس "عمر" الذي يؤمن بأن الإنسان لا يمكن أن يدرك السعادة وهو بلا نفع في الحياة ويعيش على أهواء الآخرين.



تجد "مادي" في عمر رفيقًا من نوع جديد يثير اهتمامها، في حين أن "عمر" يجد في "مادي" فتاة تافهة ويسعى لإعطاءها الأمل في الحياة، وتتوالى الأحداث التي سيوثر فيها كلٍ منهما على الأخر.