هذه هى أزياء الهالوين الأكثر بحثا على جوجل فى 2019

لا يزال عيد الهالوين على بعد أسابيع قليلة، لكن هذا لم يمنع الجماهير من البدء بالفعل في التخطيط لأزياءهم.



ووفقا لمحرك البحث جوجل فإن فكرة الأزياء الأولى التى يبحث عنها الناس فى هذا العيد مستوحاة من الفيلم الذى يعرض المهرج المرعب Pennywise.



وفي المركزين الثاني والثالث، يأتى الساحرة والرجل العنكبوت على التوالى مع الديناصورات التى تتربع في المركز الرابع، وهو خيار شائع أيضًا.



ووفقا لموقع الإندبندنت ستقدم ثقافة البوب كالمعتاد الإلهام هذا العام مع الأشخاص الذين يبحثون عن الأزياء المتعلقة بالبرامج التلفزيونية Descendants وStranger Things وألعاب الفيديو Fortnite.



وكشف جوجل أن العديد من الأزواج يبحثون عن أزياء المسلسل الكرتونى ليلو وستيتش، يليهم المجرمون المتعطشون للدماء بونى وكلايد، وشخصيات الوالدان السحريان فيرلى أود بارنتس، وواندا فى الأول والثانى والثالث على التوالى، وكذلك أزياء الحيوانات الأليفة، والعناكب والديناصورات.