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الثقافة

"عبد الدايم" تشهد احتفال المواهب الذهبية بالجمهورية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:18 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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شهدت د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة٬ ود. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، د. محمد عبد الغني رئيس جمعية البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمسرح الجمهورية حفل ختام الدورة الثانية لمسابقة المواهب الذهبية والتي نظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية البلد اليوم.

تقدم للمسابقة أكثر من 600 متسابق من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، البحيرة، شمال سيناء، قنا، بورسعيد، مرسي مطروح والمنوفية.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي يرصد مراحل المسابقة، أعقب ذلك تكريم أعضاء لجنة التحكيم المسابقة وهم: د. مصطفي محمد مصطفي، د. نسرين رشدي، د. سحر أمين الناصر، د. محمد علاء، د. مدحت عبد السميع والفنان أحمد عبد الله.

أعقب ذلك إعلان الجوائز حيث فاز فى مسابقة الغناء الفردي: المركز الأول وفاز به كل من: إبراهيم محمد مصطفى أحمد٬ محمد مجدى. كما فاز بالمركز الثانى كل من: محمد ياسر٬ محمود عبد الرازق٬ مصطفى حمدى وفاز بالمركز الثالث كل من: جودى محسن عبد الناصر٬ نانسى عاطف، رحمة ممدوح٬ هشام عادل.

وفى مسابقة الغناء الجماعى: فاز بالمركز الأول كل من: فريق النور للمكفوفين بالحلمية وكورال تنمية المواهب، المركز الثانى فاز به كل من: فريق النور للمكفوفين بالجيزة وكورال مركز الحفنى، أما المركز الثالث فقد فاز به كل من: فريق نجوم بورسعيد وفريق كورال أحمد شوقى. كما قررت لجنة التحكيم منح جائزة خاصة لفريق كورال شمال سيناء.

وفى مسابقة العزف الفردى، فاز بالمركز الأول أحمد هانى٬ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن. أما المركز الثانى: مريم محسن٬ خالد مجدى٬ المركز الثالث فاز به كل من: ياسمين فؤاد٬ يمنى محمد.كما قررت لجنة التحكيم منح جائزة خاصة للمتسابقة سارة أحمد مجدى.

أعقب ذلك البرنامج الفني والذى تضمن عزف على الأورج "يا ملتقي الصحبة" لعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، "بحلقلي وبصلي" عزف وغناء سارة أحمد حمدي، "فولا فولا" أداء جودي محسن، "ياللي عاش" أداء مصطفي أحمد، "تمر حنة" أداء نانسي عاطف، "النور مكانه في القلوب" أداء مصطفي حمدي، "ابتهالات دينية" أداء محمد مجدي، مقطوعة "توركش مارش" عزف مريم محسن، "لما انت ناوي" كورال الحلمية، "مطلوب من كل مصرى" اداء رحمة ممدوح، كما عزف أحمد هاني على البيانو بيانو "100 سنة سينما"، "كوكب تاني" أداء إبراهيم محمد، "فيها حاجة حلوة" كورال تنمية المواهب.

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