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محافظات

أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية في اليوم الثانى لنوة الرياح الصليبية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:12 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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شهدت محافظة الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع اليوم الثاني لنوة الرياح الصليبية، والتي بدأت أمس الأربعاء ومن المتوقع أن تمتد حتى السبت المقبل.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت حالة الطوارئ، والتشديد على الأجهزة التنفيذية بمتابعة تراكم المياه في الشوارع الرئيسية.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة، فيما دفعت الشركة بالتنسيق مع الأحياء، بأكثر من 90 سيارة "شفط" وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لنزح تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.

و شكلت وزارة الآثار بالإسكندرية غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم للأمطار في مختلف المواقع الأثرية.

وتتابع الغرفة حالة المباني والمواقع الأثرية بالإسكندرية ومطروح وسيوة عن طريق التواجد المستمر والتصوير لأماكن الضرر إن وجد نظرًا لظروف الأحوال الجوية السيئة وكذا في حالة تراكم المياة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها فى أسرع وقت.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عدم استقرار الطقس في عدد من محافظات الجمهورية من بينها الإسكندرية، واستمرار سقوط الأمطار حتي يوم الجمعة المقبل وطالبت المواطنيين بتوخي الحذر في ظل الطقس المتقلب.

وكانت شركة الصرف الصحي قد أعلنت أن نسبة تطهير شنايش الأمطار بلغت بحي منتزه ثان ١٠٠٪، وبحي منتزه أول ٩٤٪، أما حي شرق فقد بلغت نسبة التطهير به ٩٢٪، وحي وسط ٩٤٪، وحي العجمي ٨٠٪، وعن حي غرب فقد بلغت نسبة التطهير ١٠٠٪، وحي الجمرك ١٠٠٪، أما حي العامرية فقد بلغت نسبة التطهير ٨٨٪، وأكد مسئولي الشركة أن جميع المناطق التي بلغت نسبة التطهير بها ١٠٠٪ يتم إعادة تطهيرها مرة أخرى، كما استعرض مسئولي الشركة أعمال تطهير المصبات حيث تم تنفيذ ٦ مصبات مطر على المصرف بطريق رابعة الناصرية.

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