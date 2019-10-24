أخصائى طب أسرة: نظام التأمين الصحى بإنجلترا على درجة عالية من الكفاءة

التقت "الدستور" خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، بالدكتورة أمانى ابراهيم اخصائى طب أسرة بوحدة صحة المناخ "1"، وأحد أعضاء الفريق الطبى ببورسعيد، وكانت ضمن الدفعة الثانية التى تم تدريبها فى إنجلترا على نظام التأمين الصحي، للحديث حول طبيعة التدريب فى إنجلترا، وإلى نص الحوار.



* كيف تم اختيارك للسفر ضمن الدفعة الثانية؟

تقدمت بطلب أونلاين وتم اختيارى لإجراء مقابلتين إحداهما فى القاهرة والأخرى بمقر هيئة التأمين الصحى فى بورسعيد، وتم اختبارى فى أسئلة طبية وغير طبية، وتضمن الاختبار الطبى تحديد حالات مرضية محددة وسؤال الأطباء حول آلية التعامل معها.



* كيف كانت تجربة السفر للتدريب فى إنجلترا؟

كان يتم تدريبنا من خلال أطباء بروفيشنال فى التدريب، السيستم نفسه ليس جديد بالنسبة لى لانى عملت فى السعودية فترة فهناك تشابه فى النظام نفسه، وكإضافة استفدت من احترافية المدربين فى التدريب.



* التدريب النظرى كان أفضل أم العملى؟

هناك ميكس جيد بين التدريب النظرى والعملى، وأكثر ما كان يهمهم هو نقل المهارة لديهم للأطباء، والتدريب ليس علميًا وإنما فى الأساس هو لرؤية النظام للوقوف على طريقة عمله.



* وما هو المميز فى التأمين الصحى بإنجلترا؟

النظام على درجة عالية من الكفاءة والخدمة على مستوى عالى من الخدمة، كما أن الفريق الطبى يعمل كأنه شخص واحد لا يوجد أى تفرقة بين طبيب أو تمريض أو صيدلى وإنما هى منظومة واحدة متكاملة.



* كيف اختلف شكل الوحدة عن ما قبل المنظومة الجديدة؟

هناك إرادة لتنفيذ مفهوم طب الأسرة بخلاف مستوى تجهيز المبانى الإنشائية والطبية.



* هل جميع المواطنين على وعى بمفهوم طب الأسرة؟

هناك البعض يفهم معنى التخصص والبعض الآخر نقوم بشرح دورنا له، ووجه الاستفادة التى سيحصل عليها من الوحدة.