أهم 5 أطباق طعام فى سنغافورة يجب عليك تجربتها

تعد سنغافورة بمثابة بوتقة تنصهر فيها الثقافات والمأكولات، ويرجع الفضل في ذلك إلى قرون من تأثيرات الهنود والصينيين والماليزيين والإندونيسيين، وهناك مأكولات لا حصر لها يجب عليك تجربتها قبل مغادرة البلاد، سواء فى مراكز التسوق أو أكشاك الباعة الجائلين.



- طبق المكرونة الوحشى

متأثرين بمطبخ هونج كونج، أصبح طبق المعكرونة الوحشي في سنغافورة راسخًا بعمق في الثقافة، ويتم تقديمه مع الزلابية المملوءة باللحم مع وعاء صغير من الحساء وعادة ما تؤكل مع بعض الصلصة الحلوة الخفيفة، ويمكنك أن تجعله حارا.



- كعكة الجزر المقلية " ليست حلوى"

كعكة الجزر المقلية ليست كيك وهي مصنوعة من البيض وكعك طحين الفجل الأبيض والفجل المحفوظ، وتحظى بشعبية كبيرة في كل من سنغافورة وماليزيا.



- المكرونة الأرز

يطلق عليها لاكسا، وهي مزيج من النكهات الصينية والماليزية، وصُنعت لاكسا من البروتين والخضروات والأعشاب.



- هوكين مي

هو طبق شهير آخر في سنغافورة، وهو مزيج من البيض الأصفر وشعيرية الأرز التي يتم تقديمها مع المأكولات البحرية، كما يتم تقديمه مع صلصة الفلفل الحار ونكهة الحمضيات الإضافية من كالامانسى.



- رأس سمك الكارى

يطهى بالعديد من الطرق الهندية والماليزية، مع الخضروات المتنوعة بنكهة التوابل.