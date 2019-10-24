أنشطة ممتعة لأطفالك فى الأيام الممطرة

نظرًا لأن الأمطار والطقس البارد يبقيان أطفالك داخل المنزل معظم الوقت، فقد يكون من الصعب إبقائهم مشغولين، لكن يمكنهم أن يحصلوا على نفس القدر من المتعة، فقط إذا كنت تعرف الألعاب المناسبة التى ستحول يوم عائلتك القاتم إلى يوم لا ينسى:-



يمكنك على سبيل المثال عجن الخبز مع أطفالك، فهم يحبون مشاركة الكبار فى مثل هذه الأمور، أو اختيار حلوى معينة مفضلة لديهم من أجل صنعها، كذلك يمكنهم مداهمة خزانة ملابسك، وعمل عرض أزياء أمام جميع أفراد الأسرة.



كذلك يجب أن تسمح لأطفالك بأخذ بعض البطانيات والوسائد والأغطية وصنع حصنًا جيدًا على الطراز القديم، حيث كان بناء الحصن واللعب بداخلها كان العنوان الخيالى للطفولة.



ويمكنك إقامة مغامرة داخلية للبحث عن الكنز، كل ما عليك القيام به هو تزويد كل من أطفالك بكنز مطبوع وصندوق أو حقيبة أو سلة صغيرة لجمع أغراضهم، كما تعتبر ألعاب الطاولة البلاستيكية وسيلة رائعة لتمرير أى يوم ممطر.