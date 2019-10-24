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مصر

التموين: الانتهاء من تشطيب 400 فرع جديد لمشروع جمعيتى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
نرمين محمود الدهان
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كشف بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى تسليم منافذ وفروع المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى لشباب الخريجيين ماكينات صرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز، وذلك للمنافذ التى انتهت من إجراءات التشطيبات وتجهيز المنفذ تمهيدا للافتتاح، حيث تتيح الماكينات صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، بجانب أيضا توفير السلع الغذائية ومنتجات السلع الغذائية بنفس أسعار فروع المجمعات الاستهلاكية ﻭأنه تم أيضا الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد 400 فرع من مشروع جمعيتى وسيتم توقيع عقود لهم بشأن إمدادهم بالسلع التموينية المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية وذلك من إجمالى عدد منافذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى وهو 1500 منفذ المقرر افتتاحها.

وأوضحت الوزارة أن عدد منافذ مشروع جمعيتى التى تم افتتاحها حتى الآن وتعمل بشكل فعلى تبلغ 4150 منفذا فى مختلف المحافظات منهم 4120 فرعا ضمن المرحلة الأولى والثانية و30 فرعا ضمن المرحلة الثالثة، حيث جارى استكمال إجراء المعاينات لكافة فروع المرحلة الثالثة لكل فرع يتم الانتهاء من تجهيزه، لافتا إلى أن فروع هذه المرحلة تستهدف توفير فرص عمل من 2 إلى 3 فرصة لكل منفذ بإجمالى 4500 فرصة من خلال 1500 منفذ لمشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة.

وأكد التقرير أن اللجنة التى شكلها وزير التموين والتجارة الداخلية، من الشركات التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات المختلفة تقوم حاليا بمتابعة منافذ وفروع المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى التى انتهى أصحابها من التجهيزات اللازمة لها وإرسال تقارير إلى الوزارة لاعتمادها ﻭأنه بمجرد توقيع العقود لأصحاب المنافذ من شباب الخريجين يتم ربط هذه الفروع على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتقوم هذه الشركات بتوفير السلع الغذائية لفروع مشروع جمعيتى.

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