دعوى مستعجلة لغلق مكتب BBC بالقاهرة

أقام المحامي سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لغلق مكتب BBC فى مصر.



وقال صبري في دعواه: "اعتادت هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC الإساءة لمصر والتحريض ضدها، حيث اتخذت سياسات معادية للدولة المصرية، واستمرت على عدم الاستناد على المصادر الرسمية، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير الحياد".



وأضاف صبري: "لا يخفى على أحد أن معظم المحررين بغرفة أخبار BBC عربى من النشطاء وأعضاء سابقين بجماعة الإخوان الإرهابية، فبعض أخبارهم تستهدف الدولة المصرية واستقرارها، فلم يكتفوا بصنع الإخوان قبل 80 عاما، فما زال لديهم طموحات أن تهيمن الجماعة على الشرق الأوسط ليحكموهم من خلف الستار، بالإضافة إلى أكذوبة الاختفاء القصرى على لسان أم زبيدة واستضافتها للمقاول الخائن محمد علي.



وبناء عليه تمسك صـبري بالحكم بغلق مكتب BBC فى مصر.وقدم صبري أسطوانات مدمجة ومستندات مؤيدة لدعواه.