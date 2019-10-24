"الدقهلية" تطالب المواطنين بتخزين مياه الشرب

ناشدت محافظة الدقهلية المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة نظرًا للظروف المناخية السيئة على مدار اليومين القادمين وسقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه.



وطالبت المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر، ونصحت بتخزين احتياجات المنزل من المواد التموينية اليومية خاصة مياه الشرب، وأهابت بالمواطنين بعدم الانزعاج والتواصل بغرفة الأزمات بالمحافظة في حالة حدوث أي طارئ.



وشددت المحافظة على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.