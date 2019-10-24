مؤسسة "مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات" تحتفل بمرور عام على انطلاقها









◄ نجلاء السحار رئيس مجلس الأمناء تكشف إنجازات المؤسسة فى الصحة والتعليم والعمل المجتمعى.. وتوقع بروتوكول مع المنتدى العالمى للإعلام والتنمية لتحقيق التنمية والتوعية بأهمية العمل المجتمعى





◄نجلاء السحار :





• مؤسسة مكسيم ليس المال هدفها بل انكار الذات والتجرد من الانانية ليصبح المال بالنسبة لها وسيلة لإسعاد الآخرين







• شعارنا دورنا فى إسعاد غيرنا والعطاء نعمة من الله علينا وتعنى الهبة والبذل و التضحية من أجل اسعاد الآخرين



• نعمل على تحسين مستوى المعيشة من خلال الوصول للأماكن الأكثر أحتياجاً لتطويرها







• نركز على النهوض بالصحة العامة والمساهمة فى تطوير المستشفيات الحكومية والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والايتام ورعاية المسنين







• أحد أهدافنا توفير فرص عمل مناسبة لتحسين الوضع الاجتماعى والأرتقاء بالوعى والتطوير والتنمية فى القرى







• نجلاء السحار من أفضل سيدات مصر فى خدمة القضايا المجتمعية وأدعو مؤسسات المجتمع المدنى لتقليدها







◄ منى الصغير: مؤسسة مكسيم الخيرية تتسم بالمصداقية .. ليس لها مصالح أو أغراض شخصية وذلك ليعود إلى شخصية السيدة نجلاء السحار التى تعمل فى صمت وإنكار ذات





تحت شعار "دورك إسعاد غيرك"، انطلقت الاحتفالية الكبرى لمؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات بمناسبة مرور عاما على الانطلاق، وذلك بحضور كلا من السيدة نجلاء عبد الحميد جودة السحار رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات، والدكتور محمد كراره ، رئيس مجلس ادارة مجموعة مكسيم العقارية ، المهندس ياسر القاضي ،وزير الاتصالات الأسبق و النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق و الدكتور أحمد زكي بدر محافظ التنمية المحلية الأسبق ومنى الصغير مؤسسة المنتدى العالمى للإعلام والتنمية ، وكلا من الدكتور محمود المتينى والدكتور صلاح عبد الله وأحمد الوطن وأيمن عبد المنعم العضو المنتدب لشركة مكسيم العقارية.كما حضر لفيف من رجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ورؤساء الصحف على رأسهم الإعلامى محمد فودة والكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدتى الدستور والوطن ومقدم برنامج 90 دقيقة والكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد ،وبدء الحفل بعرض فيلم وثائقى عن المؤسسة استعرض أهداف وانجازات الجمعية خلال الفترة الماضية وكيف تعمل على اسعاد الآخرين تحت شعار دورك فى اسعاد غيرك.وخلال الحفل الكبير ، وقعت السيدة نجلاء عبد الحميد جودة السحار رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات ، بروتوكول تعاون مع منى الصغير مؤسسة المنتدى العالمى للإعلام والتنمية بهدف تحقيق التنمية ونشر الوعى بأهمية العمل المجتمعى فى مختلف محافظات مصر.وبدورها قالت السيدة نجلاء عبد الحميد جودة السحار رئيس مجلس أمناء جامعة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات، إن :"العطاء نعمة من الله علينا وهى تعنى الهبة والبذل و التضحية من أجل اسعاد الآخرين وهى فى الوقت نفسه تعنى انكار الذات والتجرد من الانانية فيصبح المال بالنسبة لك وسيلة لإسعاد الآخرين وليس هدف الجمعيه والتلذذ بامتلاكه ولقد حثنا الله على العطاء فقال تعالى :وانفقوا من ما رزقكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين".وأكدت السيدة نجلاء السحار أن مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات تم تدشينها فى عام 2018، رقم 10787، وهى مؤسسة مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وتهدف المؤسسة إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال الوصول للأماكن الأكثر أحتياجاً لتطوير العديد من جوانب الحياة، والتركيز على النهوض بالصحة العامة والمساهمة فى تطوير المستشفيات الحكومية والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والايتام ورعاية المسنين، وتدريب وتوفير فرص عمل مناسبة لتحسين الوضع الاجتماعى، والأرتقاء بالوعى والتطوير والتنمية.وفيما يتعلق بدور المؤسسه فى العمل التطوعى فى مجالات الهندسة والتشغيل، قالت السيدة نجلاء السحار أنه تم ترميم وتجديد عدد 7 منازل باحدى قري الفيوم، تشغيل أهالى قرية الفيوم فى أعمال ترميم المنازل التى قامت بها المؤسسة فى القرية من بناء ونقاشة وسباكة ونجارة وتنجيد مفروشات،كما تم تحديث ورشة نجارة بعزبة بولس بالفيوم لخدمة أهالى القرية وإتاحة فرص للعمل، وإتاحة فرصة عمل لمنجد القرية بتجنيد بعض بعض الاثاث ، وتقديم ماكينات خياطة لسيدات أرامل المساعدة فى المعيشة.وأكدت السيدة نجلاء السحار إنه تم انجاز وتطوير عدد من المنازل فى هذه القرية لرفع كفاءتها ،مضيفه :" سعادتنا نحن أكثر من المتلقين للخدمة، كما تم توفير مكاينات خياطة للسيدات ".وفيما يتعلق بالملف الطبى، أعلنت السيدة نجلاء السحار إنه تم عمل برتوكول تعاون مع معهد الأورام بالفيوم التابع للجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام والاستفادة بالعيادات الخارجية، مع دعم مستشفى الحسينى وتحديث قسم جراحة القلب والصدر بها وتقديم جهاز منظم لضربات القلب وجهاز تنفس صناعة، وتقديم المساهمة الفندقية فى انشاء قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الدكتور سيد جلال التابعة لجامعة الأزهر وقام فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب بافتتاج القسم، كما تم دعم القسم الجديد للاطفال بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس بالمشاركة كراعى رسمى فى النجاح الخيرى الذى اقيم بالسفارة المصرية فى باريس، وتم الكشف ومتابعة عدد من الحالات من ذوى الاحتياجات الخاصة مع الدكتور شريف مكاوى استشارى المخ والاعصاب، وتم تحمل مصاريف عملية العلاج لبعض الأفراد وعدة عمليات حرجة، تم توفير كراسى متحركة لعدد من المسنين.وفيما يتعلق بالملف التعليمى والجانب الاجتماعى، أكدت السيدة نجلاء السحار أنه تم امداد قاعة محاضرات تتسع 500 طالب بكلية الطب جامعة الأزهر بعدد من أجهزة التكييف، وتجديد وتجهيز حضانة بقرية بالفيوم تخدم 35 طفل، وانشاء 3 فصول لمحو الأمية بالفيوم، وإدخال عدد من الطلبة الأيتام لدورة كمبيوتر بالرعاية المتكاملة.كما قامت المؤسسة بالمساهمة لطلاب بعض الجامعات والمدارس الحكومية باللوازم الدراسية والملابس والمصاريف، وتجهيز حضانة بعزبة يونس بالفيوم، بجانب رعاية الأيتام والمهجرين، وتقديم الأجهزة الكهربائية لعدد 12 من العرائس الأيتام، وتقديم المساعدة لعدد من الأسر السورية المهجرة، وتقديم الفرش لبعض السيدات بالقاهرة لديهم اطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم وجبات رمضانية ساخنة وجافة خلال الشهر الكريم لدور الأيتام والمساجد ودور المسنيين، واقامة عدة معارض للملابس بدون مقابل منها: معارض "جبر الخواطر" بمقر المؤسسة بمناسبة الأعياد والمدارس.ومن جانبها أشادت منى الصغير ، مؤسسة المنتدى العالمى للإعلام والتنمية بالدور المجتمعى الذى تقوم به السيدى نجلاء السحار فى دعم قضايا المجتمع سواء فى التعليم والصحة ومختلف القضايا التى تهم المواطنين فى المحافظات المختلفة وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا ، قائلة: "النهاردة نحتفل بعيد ميلاد مؤسسة مكسيم الخيرية التى ساهمت فى مشروعات كثيرة ومؤسسة تتسم بالمصداقية ليس لها مصالح أو أغراض شخصية وده يعود إلى شخصية السيدة نجلاء السحار التى تعمل فى صمت ولديها إنكار ذاتي صراحة عطاء بلا حدود ده نموذج لمؤسسات المجتمع المدنى وعلى المؤسسات الأخرى التعلم من مؤسسة مكسيم الخيرية".وأشادت منى الصغير بالسيدة نجلاء السحار، وبما تقوم من أجل مساعدة الآخرين ، مؤكدة على ضرورة أنها ستعمل على نشر المسئولية الاجتماعية لنشر فكرة التطوع فى محافظات مصر.يذكر أن السيدة نجلاء عبد الحميد جودة السحار، رئيس مجلس الأمناء، حاصلة على ليسانس آداب ، قسم لغات شرقية ، دفعة مايو ۱۹۸۳، و بدأت العمل التطوعي عام 1990،واشتركت في جمعية الشموع لرعاية المرضى عام 1990، وتم اختيارها عضو في مجلس إدارة مستشفى منشية البكري لمدة عام، وتعاملت مع عدة أديرة للأيتام لعدة سنوات، وانضمت لمؤسسة "الليونز" لتقديم بعض الخدمات بمصر وخارج مصر، بجانب الانضمام لجمعية خيرية مركزية "أحباء الطفولة" كعضو مجلس الإدارة بمدينة نصر، وانشاء "مركز براين جيم" لعلاج الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وانشاء عدة عيادات للعلاج النفسى والسلوكى.