التموين: توافر سلعة الأرز وارتفاع رصيدها الاحتياطى

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر سلعة الأرز وارتفاع رصيدها الاحتياطي.



وأكدت وزارة التموين توافر سلعة الأرز، وأن الاحتياطي الاستراتيجي منها يكفي ٣،٧ شهور.



وشددت الوزارة على توفير سلعة الأرز للمواطنين بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن توفيره بالسيارات المتنقلة التابعة للوزارة، ويبلغ سعر كيلو الأرز ٩ جنيهات.



وأصدرت وزارة التموين تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.



وكانت أعلنت شركة أسواق للمعلومات، استمرار تراجع أسعار الأرز محليًا، بعد توافر كميات كبيرة من المعروض بالأسواق مع بدء موسم الحصاد فى شهر أغسطس حتى منتصف أكتوبر الجارى، وذلك نتيجة لقرار وزارعة الزراعة بزيادة المساحة المنزرعة بالأرز إلى 1.2 مليون فدان هذا العام، ولكن وصلت المساحات المنزرعة إلى مليون و800 ألف فدان (مليون و200 الف فدان قانونى و600 ألف فدان خارج المنطقه المسموح بها)، بالإضافة إلى استنباط مجموعة كبيرة من أصناف الأرز الحديثة مبكرة النضج عالية الإنتاجية مما ساعد على تحقيق إنتاجية أعلى للفدان هذا العام بلغت حوالى 3.5 إلى 4 أطنان للفدان مثل صنف "سخا سوبر 300"، كذلك نجاح تجربة الأرز المنزرع بالأمطار الصناعية لأول مرة بمصر بنظام "فلوبى سبرينكلر" بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية.



وأضافت الشركة أن الأسباب السابقة أدت إلى ارتفاع حجم إنتاج أرز الشعير نحو 6 ملايين طن وهو ما ينتج حوالى 4 الى 4.5 مليون طن أرز أبيض مقابل 3 ملايين طن الموسم الماضى أى بفارق نحو مليون إلى مليون ونصف طن، وهو ما يتجاوز حجم الاستهلاك المحلى الذى يبلغ حوالى 3.5 مليون طن ما يجعل الإنتاج هذا العام يُحقق زيادة غير مسبوقة مما يكفى احتياجات السوق المحلى حتى نهاية السنة المالية الحالية والتى تنتهى فى 30 يونيو 2020، فضلا عن استيراد هيئة السلع التموينية نحو 900 ألف طن من أرز خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالى، وهو ما أدى إلى زيادة الكميات المعروضة داخل السوق المحلى والذى ساعد على تراجع كبير فى الأسعار الأمر الذى دفع وزارة التموين لوقف عملية الاستيراد منذ يونيو الماضى حتى فبراير 2020.